Yasaklı sözlere dikkat!

Seksten soğutan, libidoyu düşüren, kendine güveni ortadan kaldıran sözler nelerdir ?

05 Ocak 2017 17:33

Fazla kilolarımı farkettin mi?



Erkeklere sorulmaması gereken soruların başında bu soru var. Hele seks sırasında bu soruyu asla sormayın!!



Orama dokunma acıyor, buramı elleme ağrıyor...

Müdahaleci kadın modeli!



Hala gelmedin mi?



Karşı tarafa seksten zevk almadığınızı düşündürür ve onu soğutur. Partnerinizin daha çabuk boşalmasını istiyorsanız bunun yerine, onu cesaretlendirecek cümleler kurun. Ya da ‘çok iyi, devam et’ gibi sözcükler kullanın.



Telefonu/Bebeği vs. duydun mu?



Seks sırasında, rahatsız edici bir ses duyduysanız ve partneriniz bunu yok saydıysa; dikkatini dağıtmak istemiyor demektir. Siz bu cümlenizle tam da onun istemediği şeyi yapmış olursunuz.



Çok yakındım!



Erkekleri en çok tahrik eden şey, karşılarındaki kadının tahrik olduğunu görmektir. Bunu göremeyince seksten soğurlar. Tahrik olmadığınızı, uygun bir dille partnerinize söyleyebilirsiniz. Ama bunu sakın seks sırasında yapmayın!!



Bu et benin her zaman var mıydı?



Onun çirkin yönlerini ortaya çıkarmak için, seks çok kötü bir zamanlama. Tutkulu bir seks için, birleşme sırasında partnerinizi pohpohlamalısınız. ‘Şişmanlamışsın, şuranda et beni var’ gibi sözler, partnerinizin kendine güvenini azaltır. Bu da ereksiyon olmamasına sebep olabilir.



Mutfak duvarlarını başka bir renge mi boyasak?



Seks sırasında, herhangi alakasız bir konudan bahsetmek; ona konsantre olmadığınızı gösterir. Konuşarak kendinizi daha iyi hissediyorsanız, dirty talk yapmayı deneyin.



Çişimi yapmalıyım/ Osurdum. Pardon.



Bu iki durum, çok doğal ve seks sırasında sıkça başa gelen şeylerdir. Ama bunun dillendirilmesi, o anın tutkulu, romantik havasını bozabilir.



Sevdiğim şeyi yapar mısın?



Karşınızdaki erkek sevdiğiniz şeyin ne olduğundan habersiz olabilir. Ona bilmece çözdürmek yerine, spesifik olarak ne istediğinizi söyleyin. Bunu söylerken ‘uyandığımdan beri bana şunu yaptığını hayal ediyorum’ gibi bir ifade kullanabilirsiniz.



Eski sevgilim şöyle yapardı…



Ondan başka erkeklerle seks yaptığınızı hatırlamak, partnerinizi sadece sinirlendirecektir. Bu cümlenin diğer kötü yanı da partneriniz, başka erkeklerle karşılaştırıldığını düşünerek, kendisini stres altında hissettirecektir. Bu duyguların ikisi de onun erekte olmasını engelleyebilir.



Neden bu kadar suskunsun?

Yatakta çok suskun kalan erkekten genelde şüphe duyulur. Gerçekten orada olup olmadığı merak edilir. Nedenini sormak olaya eleştirel bir yön verir. Bunu sormak yerine çeşitli pozisyonlardan hoşlanıp hoşlanmadığını sorun, daha iyi.

