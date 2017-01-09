Ünlü işadamına taciz suçlaması

10 Ocak 2017 01:03

New Jersey Journal gazetesinde yer alan haberde New Jersey eyaletindeki Weehawken bölgesi polis şefi Iggy Mittolo’nun verdiği bilgiye göre; Cinsel taciz suçlamasında bulunan kadın, Zülfikar B. bir kafede iş görüşmesi yapıp daha sonra farklı adreslere gitmek için aynı araçla yola çıktıklar. Zülfikar B. restoranda başladığı tacizlerine araç içerisinde de devam etti. Genç kadın B.'nin kendisini zorla öpmeye çalıştığını ve cinsel organına dokunduğunu iddia ederek şikayette bulundu.Şikayet üzerine ünlü iş adamı kaldığı otelden alınarak tutuklandı. Yerleştirildiği cezaevinden video konferansla duruşmaya katılan Zülfikar B.'nin 25 bin dolar kefalet ücretiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıktı.