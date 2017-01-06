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Serafina'dan tatlı bir menü!

Serafina' yepyeni menüsünde ki tatlılarıyla büyülüyor.

06 Ocak 2017 13:16
Serafina'dan tatlı bir menü!
Öğle tatillerinde keyifli bir durak, iş çıkışlarında yorgunluk unutturan bir adres ve akşam yemeklerinizde huzur arıyorsanız doğru adrestesiniz. Şehrin en popüler İtalyanları’ndan biri olan Serafina’da günün her saati güzel, her saati özel. Bir de lezzetlerine yeni menüsüyle ayrı bir lezzet kattı!

Akmerkez’in yenilenen alanında açık ve kapalı bölümleriyle hizmet veren Serafina; kaliteli spesiyal yemekleri ve spesiyal kokteylleriyle müdavimi olacağınız adreslerden. Şiddetle tavsiye ederiz.


Serafina hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...
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Bağlantılar: Serafina

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