Mekanlarda sigara içenlere yeni uygulama!

Mekanlara kötü haber Sağlık Bakanlığı'ndan geldi... Artık yarı açık mekanlarda da sigara içilmeyecek!

05 Ocak 2017 12:07

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan mekancılara kötü haber geldi. Kapalı alanlarda sigara içme yasağı geldikten sonra mekanlar çareyi yarı açık alanlar yaratmak ile bulmuştu. Yeni yasal düzenlemede ise yarı açık mekanlarda da sigara içilmeyeceği duyuruldu.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ yasağı şu sözleriyle açıkladı;



"Sağlıklı yaşamı teşvik etmek için ülke programlarını 2017'de çok belirgin hale getireceğiz, bu kapsamda tütün ve tütün mamulleri ile mücadele kapsamında önemli adımlar atılmaya devam edecek."



Akdağ, kapalı alanlarda sigara yasağını çok daha sıkı bir şekilde takip ederek tütünle mücadelede yeni bir dönem başlatacaklarını da ekledi.

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