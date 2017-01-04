Haydi Türkiye inadına sokağa çıkalım!

Tüm ülkeye sesleniyoruz... Yaşanan hain terör saldırısına inat; sokaklara hiç olmadığından daha çok sahip çıkıyoruz! Haydi sende sokağa çık!

04 Ocak 2017 16:21

Ülkene, şehrine, sokağına, mekanlarına sahip çık!



Evde oturmayın; kahve içmeye çıkın dışarı. Yemeğe, sinemaya, tiyatroya gidin... Vapura binin... O konser senin, bu konser bizim gezin dolaşın; bağıra bağıra söyleyin en sevdiğiniz şarkıyı. Alışverişe çıkın, tüm vitrinlere uzun uzun bakın. Bisiklet sürmeye sahile inin, kitap okumak için parka gidin. Atlayın arabanıza İstanbul'un tarihi mekanlarını gezin. Hiç olmadı çıkın sokakta, parkta, şehrin en işlek caddelerinde göğsünüzü gere gere yürüyün. Bizi korkutmaya; birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan, bizi evimize hapsetmek isteyenlere inat çıkın sokağa!



Biz sokaklarda olmaya devam ediyoruz! Mesela Lucca'ya gidiyoruz, mis gibi Boğaz'ın kokusunu içimize çekiyoruz. Sıcacık kahvemizi, çayımızı içiyoruz. Oradan da kalkıp yemeğe gidiyoruz. Akşam da gideceğiz; gecce de dışarı çıkacağız; yarın da, öbür gün de, öbür gün de... Geri kalan tüm günlerde de!



Gittiğiniz yerde daha önce hiç görmediğiniz, hiç tanımadığınız insanlara "Merhaba!" diyin. Bol bol gülümseyin; yan masada oturan adama da gülün, sokağın başında simit satan amcaya da bir selam verin. Onlarla sohbet edin. Sokağın ritmini hissedin; insanlarla konuşun ve onları dinleyin. Onların da başının dik durmasını sağlayın. Arkadaşlarınızı da çağırın dışarı çıkarken. Ruhumuza umutsuzluk aşılamak isteyenlere inat; gülümseyin sokaklarda!



Tüm bunları Türkiye için, geleceğimiz için yapın. Yapmak zorundasınız ama zorunda olduğunuz için değil; yenilmeye kavramına ne kadar uzak olan bir millet olduğumuzu göstermek için yapın. Ülkenize, şehrinize, mekanlarınıza, insanlarınıza kenetlenin.



Bu muhteşem ülkenin tadını çıkarın!



İnadına...



Sokakta gezerken, en sevdiğiniz restoranda yemeğinizi yerken, kahvelerine bayıldığınız kahve dükkanında kahvenizi yudumlarken, gezerken, dolaşırken fotoğrafınızı çekin ve Instagram'da @geccemekan hesabını etiketleyerek paylaşın. Biz de yayınlayalım; ülkenizin sizinle nasıl gurur duyduğunu milyonlarla paylaşalım...

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece geccemekan.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.