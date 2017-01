Hafta sonu ne yapsak?

06 Ocak 2017 12:52

Sizin için 7 gün 24 saat gezen ve keşfedenekibinin kaleminden hafta sonu rotalarını çizmeye ne dersiniz? İşte size harika öneriler..***"Aslına bakacak olursak yaşanılan her an özeldir; ama bazı sabahlar güneş hiç batmayacakmış gibi doğar. Gün gecceye sonsuz bir peri masalıymışcasına bağlanır. İşte böyle günlerde masalınızı tercihleriniz belirler. Ben ilk en özel günümde tercihimi No4’ten yana kullandım…"***"Anadolu Yakası'nda gerçek İtalyan lezzetinin esaslı bir adresi Suadiye’deki La Mie Luce’dir. La Mia Luce Italyanca’da "ışığım" anlamına gelir."***************Yazar: Şermin ÇarkacıO, tuz ruhu isteyen müşteriye yemek tuzu gönderip "ruhu arkadan gelecek" diyen bir girişimci…O, fakir müşterilere bedava ürünler satıp ücreti zenginlerin hesabına yazan bir kahraman…O, bakkaldaki içecekleri birbirine karıştırıp daha güzelini bulmak ve müşterilerine sunmak için uğraşan bir sivri zeka…O, Afrikalı çocuklara yardım göndermek için arkadaşlarının ellerinden kandil yiyeceklerini toplayan bir yardımsever…O, attığı her adım olay olan, aşırı eğlenceli, cin fikirli, fena halde yenilikçi bir bakkal çırağı…Ticaret hayatında tam gaz koştu ama her seferinde yetişkinlerin dünyasına tosladı. Yetişkinler yüzünden başına gelmeyen kalmadı… Ve tüm deneyimleriyle, senin için harika bir rehber hazırladı.Çocukların Yetişkinlerle İletişimde Dikkat Etmesi Gereken Hassas Konular, bu kitapta.Tam on madde. Oku ve dikkat et…Sana bir sır vereyim:Yetişkinler...Her yerdeler…Şermin Çarkacı'nın kendi hatıralarından ilhamla kaleme aldığı Dedemin Bakkalı, büyüklere çocukların gözünden kendilerini görme imkânı verirken; küçüklere ticaretin, yenilikçi düşünmenin, büyüklerin dünyasının ve insan ilişkilerine dair inceliklerin ipuçlarını veriyor. Epey güldürüyor, biraz hüzünlendiriyor, uzun uzun düşündürüyor.Film her şeyin başladığı Los Angeles’da bir otobanda başlıyor. Trafiğin sıkışık olduğu bir gün, kibirli bir korna sonucunda, hayatlarında yön bulmaya çalışan Sebastian ve Mia tanışıyor. İkisi de imkânsıza yakın olan hayallerine odaklanmışlardır. Sebastian 21. Yüzyılda insanların geleneksel jazz müziğini umursamasını sağlamaya çalışmakta, Mia ise sadece kesintisiz bir oyuncu seçmesinde şansını denemek istemektedir. Ancak ikisi de yalnız bir şekilde bekledikleri sıçramayı yapacaklarını beklememektedir. Yapabildikleri asıl sıçrama birbirlerine karşı, sanatsal düşlerinin içine olur. Bu birleşim tabiatının gerektirdiği gibi bir sinematik dünya yaratarak, bizi ışık, renkler, ses, müzik ve sözler ile yakalamaya çalıştığımız mutluluğa ve asla aşamadığımız tutkuların kalp kırıklıklarına, hayran verici bir yolculuğa çıkarır. Sinema efsaneleri arasına girebilecek Aşıklar Şehri, yönetmen Chazelle’in beyaz perdeye aktardığı, insanın en özel bölgesine girerek, samimi ilişkilerin anlatıldığı, kişisel hayallerin ve kararların kaderle kesiştiği, gerçek ancak büyülü bir evren.