Gecce Winter Guide, Primeclass Lounge'larda!

06 Ocak 2017 16:47

Türkiye'nin en kaliteli mekan ve gezi rehberi Gecce Winter Guide 2017 ile kışın keyfini yaşamaya devam ediyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Kapadokya ve Kıbrıs'ın en lezzetli restoranları, en şık mekanları, en eğlenceli gecce kulüplerinin yanı sıra Miami, Londra, Milano, Paris ve New York'un en iyi 10 mekanın yer aldığı Gecce Winter Guide 2017, her an her yerde karşınıza çıkabilir!Her sayfasından kalite, lezzet ve eğlence akan Gecce Winter Guide 2017, TAV Primeclass Lounge'larda sizi bekliyor. Yolcuların seyahatleri öncesinde ve sonrasında, profesyonel personel tarafından havalimanında verilen kişiye özel asistanlık hizmetinin yanı sıra seyahat süresince sunulan geniş hizmet yelpazesi ile hizmet veren Primeclass Lounge'larda Gecce Winter Guide 2017'de yerini aldı!Kışın en keyiflisi Gecce Winter Guide 2017 tüm Yaysat bayileri, D&R ve tüm seçkin kitap evlerinde satışta!Tükenmeden alın...