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Develi'de hafta sonu kahvaltısı!

1912 yılından beri kaliteli çizgisinden şaşmayan Develi'de farkı tadacaksınız.

06 Ocak 2017 15:02
Develi'de hafta sonu kahvaltısı!
Develi Florya ve Etiler, sağlıklı bir yaşam için günün en önemli öğünü olarak kabul edilen kahvaltıyı, bir Pazar keyfine dönüştürüyor. Her Pazar 09.00–14.00 saatleri arasındaki ikram edilen kahvaltı menüsünde 140 çeşit lezzet Develi kalitesiyle misafirlere sunuluyor. Antep böreği, ciğer dürüm, katmer ve gözleme gibi yöresel lezzetler de muhteşem Develi kahvaltısına eşlik ediyor.
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Bağlantılar: Develi

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