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Bol acılı lezzet “Hot Pepper Shack”

Dünyanın en lezzetli hamburgerini “yolüstü hamburgercisi” konsepti ile Türkiye’ye getiren Shake Shack’ten bol acılı lezzet “Hot Pepper Shack”!

04 Ocak 2017 14:18
Bol acılı lezzet “Hot Pepper Shack”
New York’un ünlü gurme hamburgercisi Shake Shack, doğal ve leziz hamburger seçeneklerine bir yenisini daha ekledi. Alternatif lezzetiyle Hot Pepper Shack, %100 Angus dana eti üzerine çıtır soğan halkaları, jalapeno, kiraz biber ve ShackSos eşliğinde sunuluyor. Yeni yıla özel hazırlanan ve acı severler için harika bir seçenek olan Hot Pepper Shack, Shake Shack’lerde sizleri bekliyor.


Shake Shack hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...
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Bağlantılar: Hot Pepper Shack

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