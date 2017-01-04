Bol acılı lezzet “Hot Pepper Shack”

New York’un ünlü gurme hamburgercisi Shake Shack, doğal ve leziz hamburger seçeneklerine bir yenisini daha ekledi. Alternatif lezzetiyle Hot Pepper Shack, %100 Angus dana eti üzerine çıtır soğan halkaları, jalapeno, kiraz biber ve ShackSos eşliğinde sunuluyor. Yeni yıla özel hazırlanan ve acı severler için harika bir seçenek olan Hot Pepper Shack, Shake Shack’lerde sizleri bekliyor.
Shake Shack hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...
5 Ocak 2017, PerşembeGecce.com Anasayfa
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