Bay Nihat'tan kısa bir mola!
Cunda Adası'nın vazgeçilmezi Bay Nihat 13 Ocak'ya yenilenmiş olarak geri dönmeye hazırlanıyor.
09 Ocak 2017 09:18
Ahmet Nihat Bekit tarafından 1978 yılında hizmete açılan Bay Nihat
kısa bir mola ile balıkseverlerden biraz uzak kalacak. Bu ayrılık çok uzun sürmeyecek. Cunda Adası'na ev sahipliği yapan Bay Nihat
13 Ocak cuma günü yeni haliyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bay Nihat
mezelerine ve balıklarına hasret kalanlar 13 Ocak'ta açılışı ilk siz yapın!
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