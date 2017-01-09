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2 Hece'de kara en çok nargile yakışıyor!

Renkli dünyasıyla misafirlerini karşılayan 2 Hece karda ayrı bir güzel...

09 Ocak 2017 09:28
2 Hece'de kara en çok nargile yakışıyor!
Bakırköy Botanik Park içerisinde yer alan 2 Hece renkli dünyasında büyülemeye devam ediyor. Dünya mutfağının en özel lezzetlerini sunan 2 Hece'de lezzeti kadar dikkat çeken başka bir şeyi daha var. Nargile! 2 Hece nargile konusunda oldukça iddialı. Nargile tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen 2 Hece'de zorlanacağınız tek şey karar vermek olacak!

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Bağlantılar: 2 Hece

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